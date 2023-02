Roma-Verona, le probabili formazioni di Mourinho e Zaffaroni

In mezzo alle due partite europee contro il Salisburgo, per la Roma c'è la sfida di campionato contro il Verona. Domenica alle 20:45 la squadra di Mourinho ospiterà allo Stadio Olimpico i gialloblù per la 23esima giornata di Serie A. Qualche cambio di formazione per lo Special One rispetto agli 11 scesi in campo in Austria. A centrocampo, possibile turno di riposo per Matic, con Bove favorito su Wijnaldum, non ancora al top della forma. Sulle fasce torna dal primo minuto Celik (in vantaggio su Karsdorp), con Zalewski sulla corsia opposta. Davanti insieme a Pellegrini e Abraham, spazio ancora ad El Shaarawy visto il risentimento muscolare accusato da Dybala.