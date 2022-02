Roma-Verona, le probabili formazioni dei quotidiani: davanti Abraham e Felix

Tanti indisponibili per la gara di oggi. Zaniolo in dubbio fino all'ultimo

Alle 18 la Roma scende in campo per sfidare il Verona allo stadio Olimpico. I giallorossi sono reduci dal pareggio contro il Sassuolo. Formazione completamente da inventare per Mourinho con 9 indisponibili. In porta ci sarà Rui Patricio, davanti al portiere portoghese possibile difesa a 4 o difesa a 3 con Cristante centrale. Favorito Maitland-Niles su Karsdorp. Ci sarà Pellegrini dal 1' alle spalle di Felix e Abraham