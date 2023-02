Roma-Verona, le formazioni ufficiali di Mourinho e Zaffaroni

Molti cambi di formazione per lo Special One rispetto al match con il Salisburgo. A centrocampo torna Bove, prima da titolare per Solbakken

Dopo la beffarda sconfitta di giovedì contro il Salisburgo, la Roma può tornare a rialzare la testa in campionato per continuare ad inseguire l'obiettivo quarto posto. Contro il Verona, Mourinho sceglie un ampio turnover dettato anche dalle non perfette condizioni di Pellegrini e Dybala. I due fantasisti sono stati fermati da un sovraccarico muscolare. In mezzo al campo torna Bove per far rifiatare Matic. A destra torna Karsdorp dopo oltre tre mesi.