Roma-Verona: le formazioni, diretta e risultato in tempo reale

A quattro giorni dalla vittoria per 3-0 contro il Brescia, la Roma torna in campo allo stadio Olimpico nella delicata sfida con l’Hellas Verona di Ivan Juric. La squadra di Paulo Fonseca cercherà di dare continuità ai buoni risultati delle ultime due sfide di campionato, provando a centrare la terza vittoria consecutiva. I tre punti sono un must per evitare che Napoli e Milan scavalchino o si avvicinino ai giallorossi attualmente in solitaria al quinto posto in classifica, sinonimo di qualificazione diretta alla prossima Europa League. Il tecnico portoghese potrà contare sul ritorno di Henrikh Mkhitaryan e Bryan Cristante, tornati disponibili dopo il turno di squalifica scontato al Rigamonti. Entrambi, molto probabilmente, verranno utilizzati dal primo minuto: il numero 4 della Roma è quasi obbligatorio, vista l’esclusione dai convocati di Federico Fazio per una contusione alla caviglia sinistra rimediata nell’ultima contro il Brescia. Gli ultimi dubbi di formazione riguardano l’out di destra e il rimorchio alle spalle di Dzeko: ballottaggio tra Bruno Peres–Zappacosta e Pellegrini–Carles Perez.

PROBABILI FORMAZIONI

Roma (4-2-3-1): Pau Lopez; Mancini, Cristante, Ibanez; Zappacosta, Veretout, Diawara, Spinazzola; Mkhitaryan, Carles Perez; Dzeko.

A disposizione: Cardinali, Fuzato, Kolarov, Cetin, Bruno Peres, Villar, Perotti, Zaniolo, Pastore, Pellegrini, Under, Kluivert, Kalinic.

Allenatore: Paulo Fonseca

Hellas Verona (3-4-2-1): Silvestri; Empereur, Gunter, Kumbulla; Faraoni, Veloso, Amrabat, Lazovic; Pessina, Zaccagni; Stepinski.

A disposizione: Raduvanovic, Berardi, Dimarco, Rrhamani, Lovato, Badu, Eysseric, Verre, Lucas, Di Carmine, Borini, Salcedo.

Allenatore: Ivan Juric

Arbitro: Maresca

Assistenti: Schenoni, Villa

IV uomo: Dionisi

VAR: Di Bello

AVAR: Fiorito