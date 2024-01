Roma-Verona, la moviola: proteste per un blocco su Bove sul gol di Folorunsho

News as roma: tutte le notizie

Episodi arbitrali, cartellini e casi Var della sfida dell'Olimpico diretta da Sacchi

Redazione

A battezzare la prima da allenatore della Roma di Daniele De Rossi sarà l'Hellas Verona. I giallorossi cercheranno a tutti i costi di ritrovare la strada della vittoria dopo il ko contro il Milan di San Siro in una settimana a dir poco bollente. A dirigere il match è l'arbitro Sacchi della sezione di Macerata. I suoi assistenti saranno Capaldo e Affatato. Il quarto uomo toccherà a Massimi. In sala Var, invece, ci sarà Pairetto mentre come Avar Valeri.

Arbitro: Sacchi di Macerata. Assistenti: Capaldo-Affatato. IV uomo: Massimi. Var: Pairetto. AVar: Valeri.

Roma-Verona, la moviola — 75' - Il Verona accorcia le distanze con Folorunsho. Proteste da parte della Roma per un blocco su Bove nel corso dell'azione.

62' - Rigore per il Verona. A essere punito è il tocco di mano abbastanza largo da parte di Llorente sul colpo di testa di Djuric. Sacchiv viene subito richiamato dal Var e assegna il penalty. Per Luca Marelli: "Quello che ha portato a chiamare il rigore è che Llorente guarda il pallone pur essendo di spalle e non toglie il braccio".

56' - Annullato il gol del 2-1 di Folorunsho. Il centrocampista del Verona colpisce di testa e batte Rui Patricio, ma è evidente la spinta a Karsdorp che lo agevola nella battuta aerea. Anche il check del Var conferma la decisione di Sacchi. Nell'episodio vengono ammoniti anche Llorente e lo stesso Folorunsho per qualche battibecco di troppo.

52' - Primo giallo anche nelle file del Verona. Dawidowicz stende in netto ritardo Bove e viene ammonito immediatamente da Sacchi.

40' - Arriva il primo giallo della partita. Paredes interviene in scivolata sull'avversario e l'arbitro lo ammonisce. Il centrocampista giallorosso era diffidato e quindi salterà la prossima partita contro la Salernitana. Per Luca Marelli di Dazn: "Ammonito per imprudenza o proteste successive, ma il fallo non c’era. È entrato sul pallone".

29' - Azione concitata nell'area di rigore del Verona. La Roma protesta per un tocco di mano da parte di Magnani ma l'arbitro, dopo aver atteso anche il check del Var, fa cenno di proseguire. Il braccio, infatti, era attaccato al corpo e quindi non punibile.

