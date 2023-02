Roma-Verona, la moviola: Smalling salta la Cremonese, giallo anche a Mourinho

Episodi arbitrali, cartellini e casi VAR della sfida dell'Olimpico diretta da Sozza

Redazione

Simone Sozza è l'arbitro designato per Roma-Verona, match della ventitreesima giornata di Serie A. Il fischietto della sezione di Seregno ha un bilancio positivo con i giallorossi: quattro vittorie, un pareggio e una sconfitta. Quest'anno sono arrivati tre punti in trasferta contro Salernitana (0-1) e Spezia (0-2). Al VAR c'è Chiffi, che è stato criticato in queta stagione da Mourinho nella gara con l'Atalanta e anche nell'annata passata col Milan.

Arbitro: Sozza. Assistenti: Bindoni-Imperiali. IV uomo: Massimi. VAR: Chiffi. AVAR: Di Martino.

Primo tempo

42' - Cartellino giallo a Ngonge (Verona) per una trattenuta di maglia vistosa ai danni di El Shaarawy.

40' - Ancora uno scontro di gioco tra Belotti e Hien. L'attaccante della Roma cade a terra dopo un pestone del difensore, ma l'arbitro non fischia il fallo ai giallorossi.

38' - Ammonito Smalling, che era diffidato. Il difensore giallorosso salterà la sfida con la Cremonese.

32' - Cartellino giallo anche a José Mourinho per proteste. L'allenatore della Roma non gradisce il metro di giudizio dell'arbitro Sozza ed entra quasi in campo per protestare.

30' - Belotti e Hien, appena sanzionato da Sozza, si tirano la maglia a vicenda in corsa. L'arbitro concede il fallo al Verona.

28' - Ammonito Hien (Verona) per un brutto fallo in ritardo su Belotti.

12' - Dopo un'azione confusa all'interno dell'area del Verona finiscono a terra tre giocatori della Roma, ma l'arbitro fischia il fallo per i gialloblù. In seguito c'è un check del Var per un possibile rigore, ma alla fine viene confermata la scelta di Sozza.