Roma-Verona, la dedica di Fonseca al dottor Manara: “È in ospedale, la vittoria è anche per lui”

La Roma supera 3-1 il Verona e torna al terzo posto a 6 punti dalla vetta della classifica. Una serata importante sotto tanti punti di vista, che per i giallorossi significa molto. Tre punti che oggi acquistano un’importanza anche extra-campo, dal momento che nel postpartita Paulo Fonseca fa una dedica speciale: “Un abbraccio va al nostro dottor Manara, che è in ospedale. Questa vittoria è anche per lui”. In chiusura di conferenza stampa il tecnico portoghese ha voluto mandare un messaggio d’affetto al medico sociale della Roma.