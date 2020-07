Roma-Verona, Juric-show: allena dalla tribuna dopo l’espulsione

Espulso per proteste poco prima del calcio di rigore che ha permesso alla Roma di passare in vantaggio, Ivan Juric si è posizionato in tribuna e, approfittando dell’assenza di spettatori, sta dirigendo da lì il Verona anche grazie all’aiuto del vice Matteo Paro. Non che ne abbia tanto bisogno. Il tecnico croato sta praticamente allenando dagli spalti: cammina avanti e indietro in tribuna e dà indicazioni ai suoi calciatori come se fosse ancora in panchina. In più, ha trovato pure il tempo di criticare le scelte dell’arbitro Maresca, ad esempio nel caso del tiro di Verre, respinto con il braccio (attaccato al corpo) da Dzeko: “Mano netta, vai a vedere!”, ha urlato. Il direttore di gara, dopo il consulto col collega Di Bello al Var, ha deciso invece di non assegnare il penalty.