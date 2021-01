Roma-Verona, infortunio al flessore per Smalling: Juve a rischio

Comincia con un infortunio la partita della Roma contro il Verona. Chris Smalling si è fermato per un problema al flessore della coscia sinistra dopo uno scatto per contenere un lancio per Kalinic. Subito dopo il retropassaggio a Pau Lopez, ha chiesto ai compagni di mettere la palla fuori e si è accasciato a terra. Non è servito l’intervento dello staff medico: al suo posto è entrato Kumbulla e lui è tornato visibilmente frustrato subito negli spogliatoi. Nelle prossime ore gli esami strumentali per verificare le sue condizioni. Per Smalling è già il terzo stop stagionale, dopo quelli del mese di ottobre e di novembre, sempre alla gamba sinistra.