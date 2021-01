Roma-Verona, i convocati di Fonseca: prima chiamata per Pastore, ancora assente Dzeko

Sono 21 i calciatori convocati dall’allenatore della Roma Paulo Fonseca per la partita contro il Verona. Rispetto alla lista presentata per la sfida con lo Spezia la sorpresa è rappresentata da Pastore, che dopo mesi difficili riceve nuovamente una chiamata. Rientrano Mancini, Mkhitaryan, Mirante e Calafiori. Sempre out Dzeko, Pedro, Fazio e Juan Jesus, oltre al lungodegente Zaniolo. Questo l’elenco:

Portieri : Lopez, Fuzato, Mirante

: Lopez, Fuzato, Mirante Difensori : Karsdorp, Ibanez, Smalling, Santon, Mancini, Kumbulla, Peres, Spinazzola, Calafiori

: Karsdorp, Ibanez, Smalling, Santon, Mancini, Kumbulla, Peres, Spinazzola, Calafiori Centrocampisti : Cristante, Pellegrini, Villar, Veretout, Diawara, Mkhitaryan, Pastore

: Cristante, Pellegrini, Villar, Veretout, Diawara, Mkhitaryan, Pastore Attaccanti: Mayoral, Perez