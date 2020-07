Roma-Verona, i convocati di Fonseca: out Mirante e Fazio – FOTO

Con un tweet la Roma ha reso nota la lista dei 24 convocati per la partita contro il Verona, in programma stasera alle ore 21.45. Nell’elenco non figurano Mirante, Fazio, Smalling, Santon e Juan Jesus. Il portiere ha avuto un risentimento al polpaccio sinistro, mentre il difensore argentino sente ancora fastidio alla caviglia dopo una botta presa contro il Brescia. Tornano invece Cristante e Mkhitaryan, fuori per squalifica nell’ultimo incontro disputato dai giallorossi.

Portieri : Pau Lopez, Cardinali, Fuzato.

: Pau Lopez, Cardinali, Fuzato. Difensori : Zappacosta, Kolarov, Cetin, Mancini, Peres, Spinazzola, Ibanez.

: Zappacosta, Kolarov, Cetin, Mancini, Peres, Spinazzola, Ibanez. Centrocampisti : Cristante, Pellegrini, Perotti, Villar, Veretout, Zaniolo, Pastore, Diawara, Mkhitaryan.

: Cristante, Pellegrini, Perotti, Villar, Veretout, Zaniolo, Pastore, Diawara, Mkhitaryan. Attaccanti: Dzeko, Under, Kalinic, Perez, Kluivert.