Roma-Verona, i convocati di Baroni: presenti anche due baby della Primavera

Oggi l'allenatore del Verona Marco Baroni ha incassato i complimenti di Daniele De Rossi, a livello professionale ma anche umano. Il tecnico gialloblù - orfano di Ngonge ceduto ufficialmente al Napoli - sta gestendo una situazione complicata a livello societario. Per la sfida di domani contro la Roma ha intanto convocato solo 20 calciatori, tra cui anche Cissè e Calabrese che giocano con la Primavera di Paolo Sammarco. Sono infatti tante le assenze tra cessioni (Doig e Ngonge a Sassuolo e Napoli) e squalifiche (Lazovic, Duda e Coppola).

