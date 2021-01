Ammonizione sanguinosa per Lorenzo Pellegrini. Il centrocampista giallorosso, sanzionato per fallo su Zaccagni nel corso del primo tempo della sfida tra Roma e Verona, era infatti diffidato e salterà la difficilissima sfida contro la Juventus della prossima settimana, in programma sabato 6 febbraio all’Allianz Stadium di Torino. Un’assenza molto pesante per mister Paulo Fonseca, che dovrà fare a meno del neo capitano giallorosso in una delle sfide chiave della stagione.