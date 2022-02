Roma-Verona, fischi alla squadra. Lo stadio grida: “Tirate fuori le palle”

I giallorossi sono sotto 0-2 contro la squadra di Tudor al termine della prima frazione di gioco

La Roma è sotto 0-2 a fine primo tempo. Uno tra i peggiori primi 45 minuti della stagione (e forse della storia) che termina con una bordata di fischi da parte dei tanti tifosi presenti all'Olimpico (34.777). Un coro su tutti gridato ai calciatori: "Tirate fuori le palle". Il tutto accompagnato dagli improperi, soprattutto da parte delle tribune. Per la prima volta in stagione diversi sostenitori giallorossi hanno abbandonato in anticipo gli spalti. Serve una svolta nella ripresa per aggiustare il match. E serve molto di più per ricambiare l’affetto di un pubblico che non ha mai abbandonato la squadra e che anche nella letture delle formazioni ha evitato fischi regalando anzi ovazioni a tutti i giocatori. Non si può dire che la fiducia sia stata ricambiata. Il tutto sotto agli occhi di Totti e De Rossi. Fischi anche per Felix al momento della sostituzione.