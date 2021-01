Roma-Verona, Dzeko da capitano: accoglie Reynolds con abbracci e sorrisi

Sorrisi e sguardi distesi, nonostante la settimana complicata. Edin Dzeko, non convocato dopo gli screzi con mister Fonseca e presente all’Olimpico a sostenere la squadra dalle tribune, ha avuto modo anche di incrociare i due nuovi arrivi del mercato di gennaio Reynolds ed El Shaarawy. Il bosniaco si è fermato a parlare soprattutto con il laterale americano, catechizzandolo e dandogli di fatto il benvenuto nella Capitale: “Welcome, Bryan!”. Un abbraccio sincero, invece, con il Faraone, suo compagno di squadra alla Roma già qualche anno fa.

Lo stato d’animo del giocatore per la gara di questa sera con il Verona, rispetto alla scorsa uscita con lo Spezia, è apparso molto più sereno e tranquillo: segnali di distensione? Intanto la Roma pensa al campo, in attesa di capire se i rapporti tra Dzeko e Fonseca si possano ristabilire inizio settimana. Il tecnico portoghese ha ancora una volta dribblato le domande sull’argomento in conferenza stampa, senza dare indicazioni riguardo una possibile riconciliazione.

Probabile che le parti, grazie anche alla mediazione di Tiago Pinto e dei vertici societari giallorossi, possano sedersi intorno a un tavolo dopo la chiusura della finestra di mercato invernale, dalla quale non dovrebbero comunque giungere novità significative soprattutto dopo l’ipotesi di scambio tramontata con Sanchez dell’Inter.