Roma-Verona, dalle 12 di domani il via al cambio posto per gli abbonati

La società giallorossa ha comunicato l'inizio della campagna di cambio posto per la prossima partita casalinga contro il Verona di Tudor, partita fondamentale per riprendere al meglio il campionato dopo l'eliminazione dalla coppa.

Tramite una nota ufficiale, la Roma ha comunicato che nella giornata di domani, a partire dalle ore 12 per gli abbonati che hanno subito una variazione di posto già nelle precedenti partite, ci sarà la possibilità di cambiare il proprio posto. La squadra giallorossa è chiamata a tornare al successo dopo il pareggio in campionato contro il Genoa e la pesante sconfitta, anche per fattori extra campo, contro l'Inter in Coppa Italia