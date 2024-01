Roma-Verona, contestazione Friedkin: “Mandato via chi ci difendeva da solo”

Continua la contestazione verso la proprietà statunitense, presente ieri allo stadio per Roma-Verona dopo la settimana travagliata tra esonero di Mourinho e ingaggio del neo allenatore Daniele De Rossi. Proprio il licenziamento del tecnico portoghese è oggetto di protesta, arrivata questa volta con modalità originali. Prima della partita infatti sulle due poltrone in tribuna premium su cui si sarebbero seduti Dan e Ryan Friedkin sono stati lasciati una serie di foglietti con i seguenti messaggi: "Avete mandato via chi avevate lasciato solo a difendere la Roma contro i nemici mentre voi mai parlavate e mai vi esponevate!!! Congratulazioni!". Poi ancora: "Avete mandato via l'unica mossa che avevate azzeccato da quando siete qui! Congratulazioni!". E infine un terzo: "Avete mandato via chi da due anni stava con noi e in ognuno di questi ci ha fatto arrivare in una finale europea! Congratulazioni!". Disappunto evidente e non isolato testimoniato poi da alcuni striscioni comparsi durante il match contro i due texani, colpevoli di aver fatto pagare il solo Mou per una situazione complicata.