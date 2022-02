Roma-Verona, chi è Volpato: primo gol sotto gli occhi del suo agente Totti

Il diciottenne di origine australiana ha segnato contro il Verona 3’ dopo il suo ingresso in campo sotto la Sud. Esattamente due anni fa è iniziata la sua collaborazione con lo storico capitano romanista

Incredibile ma vero: era il 19 febbraio del 2020 quando in Australia uscì la notizia che l’accordo tra Cristian Volpato e Francesco Totti era ormai fatto. Esattamente due anni dopo Volpato segna all’Olimpico il suo primo gol da romanista, in prima squadra, proprio sotto gli occhi di Totti . E di Daniele De Rossi . Una rete importante, 3’ dopo il suo ingresso in campo, che ha riaperto la partita contro il Verona , dopo un’ora da incubo, sotto la curva Sud, per questo ragazzo di origine australiana.

Volpato ha il profilo ideale tracciato da Totti quando ha aperto la sua scuderia di giovani talenti: è nato il 15 novembre del 2003, ha una buona tecnica di base ed è un centrocampista offensivo. Quando ha firmato il contratto con la Roma, Volpato non aveva né Totti né nessun agente accanto e la Roma lo ha tesserato dopo che ha superato un regolare provino in seguito ad un torneo giocato in Malesia. Cresciuto nell'Australasian Soccer Academy, viveva con la famiglia in un sobborgo di Sidney, mentre in Italia ha abitato a lungo nel pensionato di Trigoria prima di prendere casa. In Primavera gioca con la maglia numero 10. Alto un metro e 87, può giocare anche defilato sulla destra e ha esordito in serie A contro l’Inter. Oggi il primo gol per il più giovane 2003 della Roma.