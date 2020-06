La Serie A sta per ricominciare e tra meno di 20 giorni la Roma tornerà in campo, il 24 giugno alle 21:45, contro la Sampdoria. Molti calciatori non vedono l’ora di tornare a giocare. Tra questi c’è anche Jordan Veretout, che, tramite il proprio profilo Twitter, ha voluto ricordare la sua rete contro il Napoli postando la foto dell’esultanza insieme a Nicolò Zaniolo e Leonardo Spinazzola. Queste le sue parole:

“Vivere di nuovo questo tipo di emozione”.