Roma, Veretout pubblica la foto dell’allenamento. Florenzi scherza: “Zero gol” – FOTO

Jordan Veretout si prepara al match di domenica contro la Sampdoria pubblicando una foto sul suo profilo ufficiale di Instagram. L’immagine lo ritrae impegnato nell’allenamento di oggi durante un esercizio con il pallone. “Allenamento del giovedì, il campionato sta tornando!”, queste le parole del centrocampista giallorosso per caricare i compagni in vista di una partita che non si può sbagliare.

Subito la risposta del suo capitano, Alessandro Florenzi, che ironicamente commenta :“Zero gol, peccato”. Il giocatore francese non ha infatti ancora siglato la sua prima rete con la maglia della Roma.