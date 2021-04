Roma, Veretout festeggia il ritorno tra i convocati: “Mi siete mancati” – FOTO

“Mi siete mancati. Sono tornato”. Jordan Veretout ruggisce sui social e si carica per la partita di domani. Il francese, fuori da un mese per l’infortunio al flessore della coscia destra, è tornato oggi tra i convocati ed è a disposizione per la sfida col Sassuolo. “La prossima settimana sarà al 100%” ha detto Fonseca in conferenza stampa. Il tecnico terrà il suo numero 21 inizialmente in panchina, ma potrà schierarlo a partita in corso. Fischio d’inizio al Mapei Stadium fissato per le 15.