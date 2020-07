Roma, Veretout e Pau Lopez in coro: “Dobbiamo continuare a lavorare” – FOTO

Jordan Veretout prova ad alzare la testa. Il centrocampista francese, tra i migliori dei suoi nella sconfitta di Napoli, ha pubblicato un post sui suoi profili social per provare a dare la scossa a un ambiente che dopo le tre sconfitte consecutive sembra rassegnato. “Lavorare per uscirne senza arrendersi mai” il messaggio del numero 21 giallorosso. Veretout è tornato al centro della squadra di Fonseca dopo la squalifica nel match perso in casa con l’Udinese. La sua corsa e la qualità non sono bastate a evitare il 2-1 subito dalla Roma. Poco dopo anche Pau Lopez prova a dare la carica sui social scrivendo: “Sconfitta difficile, ma felice di tornare con la squadra. Dobbiamo continuare a lavorare”.