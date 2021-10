Ventola esalta Pellegrini: “Fondamentale per la Roma, Mourinho l’ha capito subito”

L'ex attaccante interista tesse le lodi del capitano giallorosso, definendolo imprescindibile per la squadra di Mourinho

Nicola Ventola, ospite di Christian Vieri alla BoboTv, ha definito Pellegrini imprescindibile. "Mourinho l'ha capito - ha detto l'ex giocatore interista - l'ha pompato e l'ha convinto a rinnovare". Proprio con l'allenatore portoghese il capitano giallorosso sta trovando una dimensione ottimale per il suo gioco. Difficile fare a meno dei suoi inserimenti, del suo recupero palla, della gestione dei tempi perfetta che ha messo in mostra. Ma in particolar modo impossibile rinunciare ai suoi assist e, soprattutto, ai gol. Sono infatti già sette le marcature per il giocatore chiave della Roma di inizio stagione, che con la sua classe ha inciso non poco sulle cinque vittorie della squadra di Mou nelle prime sette uscite in campionato.