Roma-Venezia, sold out i settori flash sales

Anche per l'ultima partita in casa dei giallorossi, l'amore dei tifosi si fa sentire: i ringraziamenti della società

Ancora una volta l'amore dei tifosi si è fatto sentire. Dopo il pienone contro la Salernitana e il Bodo\Glimt di questa sera, l'Olimpico potrebbe essere nuovamente pieno anche nell'ultima di campionato contro il Venezia. Il match è programmato nel fine settimana del 14-15 maggio (data e orario da definire). Dopo i vantaggiosi sconti del club per la partita con il Bologna, la promo dei biglietti a 5 euro (in Curva Nord e Distinti Sud) è stata riproposta anche questa volta raggiungendo lo stesso identico risultato: un altro sold out nei settori flash sales.