Roma-Venezia, partita vendita libera per i settori ancori disponibili

Per gli abbonati è stata riconfermata la possibilità di acquistare dei biglietti extra

Continua l'assalto ai biglietti per la gare interne della Roma. Il Club tramite i propri social ha comunicato la partenza della vendita libera per i tagliandi dedicati alla partita contro il Venezia, in programma sabato 14 maggio alle 20:45. Per gli abbonati è stata riconfermata la possibilità di acquistare dei biglietti extra in alcuni settori con un prezzo dedicato. Dopo il sold out fatto registrare per le partite contro Bodo e Leicester, un 'altra opportunità che i tifosi possono sfruttare per dimostrare tutto l'amore per la squadra di Mourinho.