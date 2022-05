Roma-Venezia, le formazioni ufficiali di Mourinho e Soncin

Torna Spinazzola dal primo minuto, fuori Zaniolo

Per l'ultima partita della stagione all'Olimpico, Mourinho decide di regalare una maglia da titolare a Leonardo Spinazzola. La difesa davanti a Rui Patricio sarà composta da Ibanez, Smalling e Kumbulla al posto dello squalificato Mancini. A centrocampo giocheranno in coppia Veretout e Cristante, con ai lati e Maitland-Niles e Spina. Pellegrini farà da scudo assieme a Carles Perez al solito Abraham, solo in attacco.