Roma-Venezia, in vendita i biglietti dalle ore 12: prezzi a partire da 5€

Roma-Venezia sarà l'ultima gara della stagione allo stadio Olimpico e la società giallorossa ha messo in vendita i biglietti ad un prezzo speciale. Da oggi alle 12 fino a venerdì alle 11.59 alcuni settori saranno disponibili a partire da 5 euro mentre le tribune a partire da 10 euro. Ecco il comunicato della Roma: "Una novità sensazionale per acquistare i biglietti di Roma-Venezia ad un costo super vantaggioso. È tutto vero, grazie alla “Speciale flash sales”. La gara sarà l'ultima in casa della stagione ed è programmata nel fine settimana del 14-15 maggio (data e orario da definire). La promo? Funziona così. Esclusivamente in alcuni settori, a partire dalle ore 12:00 di martedì 12 aprile – data e orario dell’inizio della prevendita – e fino alle ore 11:59 di venerdì 15 aprile sarà possibile assicurarsi l’ingresso per la partita ad un prezzo davvero ridotto. Curva Nord e Distinti Sud saranno acquistabili a 5 euro. Tribuna Tevere Parterre Nord, Sud, Top Sud e Top Nord a 10 euro. Tribuna Monte Mario Nord e Top Nord a 14 euro. Ogni tifoso potrà acquistare fino a un massimo di quattro biglietti per singola transazione".