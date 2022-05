Roma-Venezia, giro di campo per la squadra. La Sud: “Ora scrivete la storia”

I giallorossi sono tornati in campo dopo il fischio finale per salutare i tifosi, che hanno mandato un messaggio chiaro: "Coronate i nostri sogni di gloria"

Roma-Venezia finisce 1-1, l'Europa League si complica nell'ultima di campionato all'Olimpico. Ma al termine del match, con lo stadio già in parte svuotato, lo speaker invita i tifosi a restare al loro posto. Tempo pochi minuti e la squadra torna in campo per il giro promesso prima del match sotto tutti i settori dell'Olimpico. Nel frattempo la Curva Sud srotola uno striscione: "Coronate i nostri sogni di gloria, forza ragazzi scrivete la storia!" Un messaggio chiaro, con la testa che inevitabilmente viaggia già a Tirana e a quella che può essere una serata storica contro il Feyenoord. I calciatori raccolgono l'affetto dei propri tifosi, uscendo con la maglia bianca di rappresentanza per regalare le propre divise ufficiali ai sostenitori giallorossi, che hanno sempre applaudito la Roma, anche dopo il fischio finale di una partita stregata. Abraham, Mourinho e compagni hanno salutato uno ad uno i settori dello stadio. Il centravanti inglese, solito mattatore, ha immortalato i tifosi con una gopro, poi consegnata a un ragazzo che riprendesse sia lui che lo spettacolo giallorosso. E come di consueto, dopo il giro, anche le famiglie in campo con i figli, che si sono divertiti a giocare con il pallone e segnare qualche 'rigore' tra gli olè del pubblico.