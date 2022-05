Roma-Venezia, domani alle 16 la conferenza stampa di Mourinho

Lo Special One presenterà la sfida di sabato contro gli arancioneroverdi a Trigoria presso il Centro Sportivo Fulvio Bernardini

Domani 13 maggio, alle ore 16 in punto, presso la sala stampa del Centro Sportivo Fulvio Bernardini a Trigoria, si terrà la conferenza stampa di mister José Mourinho. Il tecnico portoghese presenterà la sfida di sabato prossimo contro il Venezia allo stadio Olimpico che sarà decisiva per i giallorossi in ottica Europa League: la lotta con Lazio, Fiorentina e Atalanta, si sta facendo infatti sempre più emozionante e alla fine del campionato mancano solamente due giornate.