Roma-Venezia, aperto anche il settore ospiti per i tifosi giallorossi

Il costo del biglietto è di 24 euro ed è già possibile acquistarli

E' previsto un altro sold out allo stadio Olimpico per la sfida di sabato tra Roma e Venezia in programma alle ore 20.45. La società ha comunicato che è stato aperto anche il settore ospiti per i tifosi giallorossi: "Il Club ha ottenuto dalle autorità la possibilità di vendere il settore distinti nord-ovest, generalmente dedicato agli ospiti". Il costo del tagliando è di 24 euro ed è già possibile acquistarli. I sostenitori arancioneri verranno spostati in Tribuna Montemario come già successo in questa stagione in occasione delle sfide con l'Empoli e con il Bologna.