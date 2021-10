Roma, venerdì la ripresa degli allenamenti al Fulvio Bernardini

Domani giornata di riposo. Si torna in campo tra due giorni per preparare la sfida al Milan

La Roma espugna l'Unipol Domus di Cagliari, allontana le inseguitrici per il quarto posto e sale a 19 punti in classifica. Era dal 3 ottobre contro l'Empoli che i giallorossi non agguantavano i 3 punti in campionato. La squadra sta rientrando in queste ore nella capitale e domani avrà il giorno di riposo. La seduta di allenamento si riaprirà venerdì 29 alle ore 11.30 presso il centro sportivo Fulvio Bernardini, per preparare la sfida dell'Olimpico contro il Milan. L'obiettivo è dare continuità ai risultati e fermare i rossoneri ancora imbattuti.