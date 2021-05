Roma, valore d’impresa giù del 33%: è tra i cali peggiori in Europa

I giallorossi sono 22esimi nella speciale classifica stilata da Kpmg con un valore di 405 milioni

La crisi del calcio mondiale è certificata dal metodo Kpmg. Stilata l'edizione 2021 del "The European Elite", che valuta l'enterprise value sfruttando un algoritmo che mette sulla bilancia la profittabilità (rapporto fatturato-stipendi), il seguito sui social, il valore della rosa, la gestione dei diritti tv ed eventuali stadi di proprietà. Nel totale, i primi 32 club del mondo hanno perso ben 6,1 miliardi di euro. Tra i cali peggiori c'è quello della Roma, che vede scendere il suo valore d'impresa del 33%. Solo lo Schalke 04 perde di più in percentuale della società dei Friedkin (-38%). Secondo Kpmg Football i giallorossi varrebbero 405 milioni, una cifra che li posiziona al 22esimo posto. Le italiane posizionate sopra alla Roma sono la Juventus, l'Inter, il Napoli e Il Milan.