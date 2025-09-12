"Ce semo tutti pomà, vai col tango", la celebre frase del film 'Febbre da cavallo' è perfetta per la presentazione di Roma-Torino. Archiviata la pausa per le nazionali si torna a fare sul serio e i giallorossi domenica all'Olimpico ospiteranno i granata di Baroni reduci da un punto in due partite. Situazione opposta per la Roma che ha vinto le prime due e vola sulle ali dell'entusiasmo. Lo stadio - neanche a dirlo - sarà sold out e gli occhi degli oltre 60.000 saranno puntati sulla coppia argentina Dybala-Soulé. Ma avranno anche un altro spettatore dall'altra parte del mondo, il ct della nazionale Scaloni. In Sud America negli ultimi giorni sono arrivate molte critiche per Nico Gonzalez e Mastantuono, entrambi definiti non adatti per la seleccion. Anche per questo i due romanisti sono finiti nella lista dei giocatori che il ct visionerà per il prossimo Mondiale, scrive il quotidiano Olé. Quindi, vai col tango a partire proprio dalla sfida contro il Torino.
Roma, vai col tango: Dybala e Soulé puntano il Torino. Scaloni li osserva
I due hanno giocato insieme dal 1' in campionato solamente in due occasioni. La prima volta è stata disastrosa ed ha portato alla sconfitta contro l'Empoli, era la seconda giornata e in panchina c'era ancora per poco Daniele De Rossi. Poi Ranieri li ha riproposti insieme nella vittoria contro il Como, ma in quel caso Matias aveva giocato come esterno di centrocampo. Domenica si ripartirà dall'ottimo secondo tempo di Pisa. Paulo a sinistra, l'ex Frosinone a destra. Qualità al servizio di Ferguson che va a caccia della prima rete in maglia giallorossa. Dybala, invece, spera di ritrovare il gol su azione in Serie A che manca dal 29 dicembre 2024, a San Siro contro il Milan. Soulé si è sbloccato nella gara in Toscana di due settimane fa ma Gasperini chiede più gol al suo attacco.
