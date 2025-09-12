Roma, vai col tango: Dybala e Soulé puntano il Torino. Scaloni li osserva

"Ce semo tutti pomà, vai col tango", la celebre frase del film 'Febbre da cavallo' è perfetta per la presentazione di Roma-Torino. Archiviata la pausa per le nazionali si torna a fare sul serio e i giallorossi domenica all'Olimpico ospiteranno i granata di Baroni reduci da un punto in due partite. Situazione opposta per la Roma che ha vinto le prime due e vola sulle ali dell'entusiasmo. Lo stadio - neanche a dirlo - sarà sold out e gli occhi degli oltre 60.000 saranno puntati sulla coppia argentina Dybala-Soulé. Ma avranno anche un altro spettatore dall'altra parte del mondo, il ct della nazionale Scaloni. In Sud America negli ultimi giorni sono arrivate molte critiche per Nico Gonzalez e Mastantuono, entrambi definiti non adatti per la seleccion. Anche per questo i due romanisti sono finiti nella lista dei giocatori che il ct visionerà per il prossimo Mondiale, scrive il quotidiano Olé. Quindi, vai col tango a partire proprio dalla sfida contro il Torino.