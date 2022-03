Roma, vacanze finite. El Shaarawy: “Tornati a Trigoria” – FOTO

L'attaccante giallorosso, rientrato nella Capitale dopo qualche giorno di relax a Dubai

La Roma torna a lavorare a Trigoria per preparare il ritorno in campo contro la Sampdoria previsto per il 3 aprile alle 18. El Shaarawy ha condiviso sui social una foto dell'allenamento. "Tornati a Trigoria" recita il post dell'attaccante giallorosso, rientrato nella Capitale dopo qualche giorno di relax a Dubai dove ha incontrato anche il campione olimpico Marcell Jacobs. Con il numero 92 erano presenti molti big tra cui Abraham che ha commentato con l'emoji del cuore il post del compagno. Per Stephan, che fin qui non ha trovato molto spazio, inizia un finale di stagione in cui dovrà dare tutto sé stesso per convincere Mourinho e Pinto. Il cambio di modulo non lo ha aiutato, ma in precedenza il Faraone ha dimostrato di saper fare bene anche l'esterno a tutta fascia.