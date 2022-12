Roma, vacanze d’amore: Matic in Serbia sotto la neve, Kumbulla sultano nel deserto

Proseguono le vacanze dei giocatori della Roma, in attesa del raduno di martedì prossimo a Trigoria. I giallorossi hanno scelto le mete più varie, molti sono tornati a casa, mantenendo comunque l'impegno di allenarsi come possibile. Anche i reduci dal Mondiale godranno di alcuni giorni di riposo prima di riunirsi al gruppo. Come Nemanja Matic, che è tornato in Serbia insieme alla sua Aleksandra e ha trovato la neve. Paesaggio decisamente opposto per Marash Kumbulla, che con la fidanzata Greta ha scoperto le bellezze di Doha, come un sultano nel deserto. Roger Ibanez, invece, è tornato a casa e sta trascorrendo con la moglie Bruna un po' di tempo a San Paolo del Brasile.