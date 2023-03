Roma, Unstoppable: Camilla, tifosa non vedente, allo stadio con Candela

Grazie all'iniziativa della RomaUnstoppable-Superiamo Gli Ostacoli, Camilla, ragazza non vedente, ha potuto realizzare il suo sogno e vedere la partita insieme a Candela, suo idolo. La ragazza, accompagnata da suo fratello, si è servita del servizio di mobilità Toyota e KINTO e ha assistito al match tra Roma e Verona, vinto dai giallorossi. Con lei l'ex calciatore, che l'ha guidata all'interno dello stadio e della Fan Zone ed è stato con lei per tutta la durata della partita. Camilla è una giocatrice dell'ASD Disabili 2000, squadra con cui la Roma collabora da tempo grazie ai veicoli Toyota che supportano i ragazzi nei trasferimenti da e per il centro sportivo. La ragazza ha rilasciato alcune dichiarazioni ai canali ufficiali del club, queste le sue parole: "Se la Camilla di ora incontrasse la piccola Camilla e le dicesse che un giorno avrebbe assistito a una partita insieme a Candela, non ci crederebbe mai". Un video racconto della giornata è disponibile sui canali della squadra, dove la ragazza racconta la sua esperienza.