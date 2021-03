Roma unica squadra italiana in Europa, l’ironia del web: “Siamo rimasti soli” – FOTO

La Roma batte lo Shakhtar Donetsk anche nella sfida di ritorno e, in virtù della sconfitta del Milan contro il Manchester United, rimane l’unica squadra italiana ancora in corsa nelle competizioni europee, considerando anche le eliminazioni di Juventus, Lazio e Atalanta dalla Champions League. Un brutto risultato per la Serie A, ma allo stesso tempo un motivo d’orgoglio per la formazione di Paulo Fonseca, che migliora il suo cammino in coppa dopo la sconfitta col Siviglia agli ottavi nella scorsa stagione.

Intanto, il web si scatena. “Anvedi, fratello, sei rimasta solo te in Europa“, scrive la popolare pagina “Calciatori Brutti”, riferendosi a una battuta di “How I Met Your Mother”. Scherzano anche “Gli Autogol”, con una foto di John Travolta “intento” a cercare le altre italiane. “Guarda, siamo rimasti soli…” è invece la frase scelta dalla pagina “Chiamarsi Bomber”.