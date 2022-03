Roma, Under incontra De Rossi nel post Turchia-Italia: “Capitano”

I due ex giallorossi, compagni di squadra per tre anni, si sono incrociati al termine della partita tra le due nazionali

Cengiz Under è stato uno dei protagonisti nel match tra Turchia e Italia. L'ex esterno giallorosso ha avuto il merito di sbloccare il match dopo appena quattro minuti. Sul proprio profilo Instagram, Under ha pubblicato una foto che lo ritrae abbracciato a Daniele De Rossi. "Capitano", questa la didascalia scelta dall'attuale attaccante del Marsiglia che con De Rossi ha condiviso lo spogliatoio per tre anni, dal 2017 al 2020. I due insieme hanno anche vissuto Roma-Barcellona, probabilmente la partita più importante della storia recente giallorossa. L'ex capitano giallorosso, oggi all'interno dello staff di Roberto Mancini, ha commentato la foto pubblicata dal turco scrivendo "Baba", che in italiano significa papà, commento accompagnato da una emoji sorridente e un cuore.