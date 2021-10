Roma, Under: “I tifosi del Marsiglia sono i migliori d’Europa”

L'ex romanista Cengiz Under ha parlato della sua nuova tifoseria

Il giocatore del Marsiglia (in prestito dalla Roma) Cengiz Under ha parlato ai microfoni UEFA, durante un'intervista fatta dai canali ufficiali della federazione. Il turco ha detto la sua riguardo i tifosi romanisti: "Erano davvero fantastici, ma al Marsiglia è un'altra cosa. Sono i migliori tifosi d'Europa. Quando siamo in campo abbiamo l'impressione che loro siano lì accanto a noi - ha spiegato l'attaccante - e il mio sogno è sempre stato quello di giocare per una tifoseria del genere. Ora che lo sto facendo, sono davvero orgoglioso.