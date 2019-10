Roma, Under e Mkhitaryan a Villa Stuart per una visita di controllo: l’obiettivo è il Milan

Cengiz Under e Henrikh Mkhitaryan scalpitano per tornare. Entrambi i calciatori della Roma stanno recuperando dai rispettivi infortuni – lesione al bicipite femorale destro per il primo, lesione tendinea all’adduttore per il secondo -, ecco perché in tarda mattinata, dopo la seduta individuale sui campi di Trigoria, sono stati avvisati a Villa Stuart. I due giallorossi hanno svolto una visita di controllo: il recupero procede bene, ma difficilmente saranno in campo per la prossima sfida di campionato contro la Sampdoria, in programma domenica 20 ottobre a Genova. Sia per Under che per Mkhitaryan l’obiettivo è quello di rientrare tra la sfida di Europa League contro il Borussia Moenchengladbach e quella di campionato col Milan (24 e 27 ottobre).