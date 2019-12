Roma, Under a cena con Emre: “Leggenda” – FOTO

Il 2019 per Cengiz Under non è stato un anno felice, calcisticamente parlando. L’attaccante della Roma, che aveva iniziato bene la stagione siglando il primo gol dell’era Fonseca nella prima di campionato contro il Genoa, è stato spesso lontano dal campo per via di numerosi infortuni muscolari. Contro il Verona non ha brillato e ieri sera contro l’Inter è rimasto 90 minuti in panchina. La stella turca classe 1997, che di talento ne ha da vendere come mostrato nel suo primo anno giallorosso, si consola cenando con un suo connazionale, una vecchia conoscenza anche del calcio italiano: Emre Belözoğlu, centrocampista del Fenerbahçe e della nazionale turca, delle quali è capitano. “Quando ero piccolo stava giocando a calcio in Italia, sono venuto in Italia sta ancora giocando” il commento su Instagram di Under, che ha postato una foto che lo ritrae abbracciato con Emre.