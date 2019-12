Roma Under 18, cambio in panchina: Toti subentra a Fattori

Cambio in panchina per l’Under 18 della Roma. Come annunciato dallo stesso club giallorosso sul proprio sito ufficiale, Mauro Fattori lascia l’incarico per ragioni personali. Al suo posto arriva Alessandro Toti, attuale viceallenatore della Roma Femminile accanto a Elisabetta Bavagnoli. A lui il compito di risollevare una squadra che occupa le zone basse della classifica. “La Società desidera ringraziare Fattori per l’impegno profuso sulla panchina giallorossa e augura buon lavoro ad Alessandro Toti per la nuova avventura”, si legge sulla nota ufficiale dei giallorossi.