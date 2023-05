Roma under 18, a Cesena oltre la rivalità: il messaggio per l’Emilia-Romagna

Il calcio che unisce. In questo weekend di SerieA prima di ogni partita si sta osservando un minuto di silenzio per ricordare le vittime della tremenda alluvione in Emilia-Romagna. In occasione del match giocato sul campo del Cesena, l'under 18 della Roma ha mostrato un messaggio bellissimo in compagnia degli avversari: "Con Cesena e tutta l'Emilia Romagna" accompagnato da un cuore, recita il cartello mostrato da alcuni giocatori.