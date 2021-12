Roma Under 17, alla scoperta di Bolzan: Il nuovo gioiellino giallorosso

Il vivaio giallorosso continua a dare soddisfazioni. Oltre la Primavera anche gli allievi stanno sfornando talenti per il futuro

Altro prodotto cristallino proveniente dalle giovanili della Roma. Alessandro Bolzan sta stupendo tutti. Ieri ha regalato con una sua doppietta una vittoria importantissima alla Nazionale under 17 contro la Francia. L’ex Fermo ha una media gol spaventosa. Quasi 1 gol a partita con l’Italia, con le due reti realizzate ieri è arrivato a 9 gol in 10 presenze. La società giallorossa lo ha scoperto due anni fa e adesso ha deciso di puntare sul classe 2005. Qualche mese fa ha anche firmato il suo primo contratto da professionista: “Ringrazio la Roma per la fiducia e la stima nei miei confronti, la mia famiglia per essermi sempre accanto e gli amici”. Figlio d’arte di Rubén Bolzan, ex calciatore di Serie D, ha la doppia nazionalità sia italiana che argentina. Punta centrale dotata di un ottimo fisico e molto veloce, può ricoprire anche il ruolo di ala sinistra. Mourinho sta lanciando diversi giovani, chissà che anche lui non finirà presto nel mirino dello Special One. Quest'anno con la maglia giallorossa ha già timbrato il cartellino 4 volte. Roma assoluta padrone dei campionati giovanili, oltre alla squadra di Alberto De Rossi anche gli allievi sono primi in classifica.