Roma, un vivaio al top: il settore giovanile giallorosso tra i migliori d’Italia

Il verde brillante della gioventù tra il giallo e il rosso. E’ una Roma che si conferma al top in Italia per quanto riguarda il settore giovanile e a dimostrarlo sono i dati elaborati dal Cies, che classificano i giallorossi – a pari merito con l’Inter – come terza squadra che ha fornito più talenti, ben 15, alle società delle cinque leghe europee più importanti. A comandare sono Atalanta (20) e il Milan (18), mentre più indietro figurano Fiorentina (13) e Juventus (12). Questo è solo uno spaccato del più ampio report del Cies riguardante la capacità dei club di formare i calciatori che attualmente giocano nei 31 campionati principali affiliati alla Uefa, dove per ‘club di formazione’ si intende la società in cui un talento ha giocato per almeno tre stagioni tra i 15 e i 21 anni. Nel contesto europeo generale sono il Partizan Belgrado e l’Ajax a guidare il gruppo: i serbi forniscono oggi all’Europa ben 85 calciatori provenienti dal proprio vivaio, mentre i lanceri seguono in scia a quota 77.