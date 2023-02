Roma, un tuffo nel passato per Bove: assiste alla partita della Boreale

Bove non dimentica il suo passato. Il centrocampista della Roma, che sta trovando sempre più minuti con José Mourinho, domenica mattina ha assistito alla partita della Boreale. La società dilettantistica da dove Edoardo ha iniziato la sua vita da calciatore. Il classe 2002 ha mosso i primi passi sui campi di calcio proprio nella squadra viola e avrà provato sicuramente delle emozioni forti nel tornare sul terreno di gioco in Via della Camilluccia.