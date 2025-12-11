Una location originale per una cena di Natale tra vecchi campioni. Alcune delle leggende della Roma si sono ritrovate per scambiarsi gli auguri in un modo speciale a bordo del tram jazz in versione giallorossa su invito del club. A documentare la serata è stato l'ex difensore Ubaldo Righetti, che ha condiviso alcuni momenti della cena attraverso delle storie sul suo profilo Instagram. Il tram, per l'occasione "vestito" con i colori giallorossi, ha ospitato grandi ex come Marco Delvecchio, Vincent Candela, Odoacre Chierico, Marco Amelia, Sebastiano Nela, Roberto Pruzzo e Abel Balbo. Come mostrano i video di Righetti, la serata è stata all'insegna della musica, e non poteva mancare qualche coro.
Roma, un tram natalizio per i grandi ex: da Balbo a Delvecchio, ecco chi c’era
Una festa organizzata dal club. Tra gli ospiti anche Candela, Pruzzo e Nela
