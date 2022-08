Roma, un pieno di Joya: la doppietta di Dybala e Ibanez stendono 3-0 il Monza

I giallorossi travolgono la formazione lombarda. Decisivi i primi gol dell'argentino e la zuccata vincente di Ibanez. Mourinho al momento è solo al comando della Serie A

Redazione

A distanza di tre giorni dal pareggio dello Stadium contro la Juventus, una Roma bella e cattiva batte 3-0 il Monza di Stroppa davanti ad un Olimpico sold out anche grazie anche alle presenze di nuove conoscenze come Belotti e Camara. Decidono la doppietta di Dybala, il primo con una splendida cavalcata fino a battere Di Gregorio, il secondo di rapina dopo il tiro respinto di Abraham e il gol di testa, sugli sviluppi di calcio d'angolo, di Roger Ibanez. Quelli realizzato dall'argentino sono il numero 99 e 100 della sua storia in Serie A in 275 presenze. I giallorossi tornano alla vittoria dopo i "due punti persi", parola di Mou, contro la formazione di Allegri e volano in solitaria a 10 punti in classifica.

Primo tempo di Joya Romanista

Primi dieci minuti gioco subito intensi per le due formazioni senza però grandi occasioni. L'unico squillo è della Roma con una delle novità di serata ovvero Celik: il turco salta secco il diretto avversario ma il suo cross è deviato in angolo in extremis da Caldirola. Alla prima vera occasione la Roma sblocca il match: Abraham nella propria metà campo riesce a trovare con una sponda area Dybala. Il numero 21 controlla e porta palla in mezzo a due avversari per 50 metri fino al limite dell'area di rigore quando scarica, con il suo mancino sopraffino, tutta la sua voglia di realizzare il primo gol in maglia giallorossa. Poco dopo la metà della prima frazione, Mourinho prende anche il primo pezzo a causa di un problema muscolare: Kumbulla, schierato in campo per far riposare Smalling, chiede il cambio dopo un contrasto in area con Petagna. Al suo posto proprio il centrale inglese per la visibile insoddisfazione dello Special One. Al 32esimo la "Joya" giallorossa è completa. L'argentino fa doppietta spedendo in rete, di rapina, il pallone respinto da Di Gregorio dopo un tiro ravvicinato di Abraham. Dybala con questi due gol raggiunge quota 100 gol in Serie A: il 91esimo nella storia del nostro campionato a riuscirci. Con la doppia firma d'autore si chiude la prima frazione di gioco tra gli applausi dell'Olimpico.

Ripresa cinica e senza rischi

Il secondo tempo riparte così come era finito il primo: dai piedi di Paulo Dybala. La Joya impegna Di Gregorio dopo nemmeno un minuto dopo il servizio di Pellegrini lanciato a memoria da Matic. Si sveglia anche il Monza però che impensierisce l'area giallorossa con Petagna. Il tentativo aereo dell'ex Napoli è bloccato sul nascere dal solito Smalling. Nel secondo tempo le squadre si allungano e a beneficiarne è lo spettacolo e il pubblico dell'Olimpico. Al 50esimo Pellegrini trova Celik con tanto spazio per puntare l'area avversaria, il turco si ferma e trova un pallone forte e preciso nuovamente per il capitano giallorosso che a botta sicura trova solo il muro eretto dalla difesa lombarda. La Roma a valanga si getta verso la porta avversaria e sfiora nuovamente il terzo gol con Tammy Abraham autore di una splendida iniziativa personale infranta però dall'uscita con i tempi giusti di Di Gregorio. C'è solo la Roma in campo e la formazione di Mourinho trova anche la terza rete ancora una volta da corner: angolo di Pellegrini, zuccata di Ibanez e partita in cassaforte all'ora di gioco. A dieci minuti dall'intervallo arriva anche l'esordio in maglia giallorossa di Andrea Belotti, che al primo pallone toccato sfiora il gol ma la super respinta di Di Gregorio ricaccia in gola l'urlo, o meglio il canto, del "Gallo" e di tutto lo stadio. Il Monza cerca ancora di rendersi pericoloso e all'82esimo si crea la più grande palla gol della giornata biancorossa con Machìn che stampa il mancino sulla traversa di Rui Patricio. I giallorossi tornano alla vittoria dopo il pareggio contro la Juventus e questa sera andranno a dormire al comando del campionato con 10 punti in classifica, in attesa delle partite di domani.

Il tabellino

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Kumbulla (27' Smalling), Ibanez; Celik, Matic, Cristante, Zalewski (65' Spinazzola); Dybala (65' El Shaarawy), Pellegrini (79' Bove); Abraham (79' Belotti). A disposizione: Boer, Svilar, Karsdorp, Smalling, Belotti, Shomurodov, Vina, Spinazzola, Bove, Tripi, Faticanti, El Shaarawy. All.: Mourinho

MONZA (3-5-2): Di Gregorio; Marlon, Marrone (45' Marrone), Caldirola; Birindelli, Pessina (60' Ciurria), Sensi (60' Colpani), Machin, Carlos Augusto; Caprari, Petagna (60' Mota Carvalho). A disposizione: Cragno, Sorrentino, Barberis, Gytkjaer, Valoti, F. Ranocchia, Antov, Colpani, Bondo, Carboni, Mota, Molina, Vignato, Ciurria. All.: Stroppa

Arbitro: Piccinini. Guardalinee: Tegoni-Rossi. Quarto Uomo: Dionisi. Var: Mazzoleni. Avar: Meli

Marcatori: Dybala (R), Dybala (R), Ibanez (R)

Ammoniti: Machìn (M), Marlon (M), Ciurria (M)

Marco Di Cola