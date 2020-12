Roma, un mese all’Olimpico: a gennaio 6 partite su 7 si giocano in casa

A gennaio la Roma giocherà sette partite in 29 giorni. Una ogni quattro giorni. Nulla di cui meravigliarsi vista la compressione dei calendari a cui ormai si sono abituati (quasi) tutti. C’è un’anomalia tutta particolare però che fa ben sperare Fonseca: sei di queste si giocheranno in casa. Praticamente, esclusa la trasferta di Crotone nel giorno dell’Epifania, la Roma dal 3 gennaio fino al 31 giocherà sempre allo stadio Olimpico. Il 3 si parte con la Sampdoria di Ranieri, poi dopo la Calabria ci sarà l’Inter in campionato (il 10 gennaio alle 12.30) e il mercoledì lo Spezia per la Coppa Italia. Dopo solo due giorni (si gioca già venerdì alle 20.45) il derby con la Lazio, con i biancocelesti “in casa”. Poi ancora lo Spezia all’Olimpico il 23, stavolta per il campionato e il 31 con l’Hellas Verona per la prima giornata di ritorno. Un “caso” dovuto anche al fatto che Roma e Lazio dovranno giocare l’ultima partita di Serie A in trasferta per liberare prima lo stadio Olimpico per gli Europei.

Un modo per guardare a gennaio con ottimismo. L’anno scorso il 2020 partì malissimo: sei sconfitte e due pareggi in dodici partite a gennaio e febbraio tra campionato e coppe. In quei due mesi svanirono le chance di quarto posto e quelle di andare avanti in Coppa Italia. Stavolta Fonseca spera di partire diversamente, anche perché all’Olimpico quest’anno la Roma ha ottenuto sette vittorie e tre pareggi (con Juventus, Sassuolo e CSKA Sofia) ed è ancora imbattuta.