Roma, un giorno di riposo. La ripresa martedì alle 11

Dopo il 2-2 contro la Juventus, Paulo Fonseca ha concesso un giorno di riposo ai suoi. La ripresa degli allenamenti è prevista direttamente per martedì alle 11, quando Dzeko e compagni inizieranno a preparare la partita contro l’Udinese (sabato sera alle 20.45). Il portoghese dovrà valutare le condizioni di Karsdorp e Fazio, non convocati. E in questa settimana spera anche di riabbracciare Chris Smalling (o un altro difensore) dal mercato. Nelle prossime ore invece dovrebbe arrivare l’ok per il vice Dzeko: sarà Borja Mayoral.